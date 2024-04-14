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Колыванов высказался о судьбе чемпионства после победы «Зенита» над «Краснодаром» эксклюзив

14 Апреля 2024 • 15:03 Комментировать
Краснодар
1:2
Зенит

Футбольный эксперт Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Зенита» в матче против «Краснодара».

«В первом тайме «Краснодар» играл неплохо, а второй тайм просто провалил. Я давно такого не видел, честно скажу, когда команда просто вышла и провалилась. Абсолютно другая команда вышла на второй тайм как будто. Хочется сказать что-то в поддержку «Краснодара», но слов не нахожу. У «Зенита», конечно, потенциал огромный, команда очень сильная, они таких ошибок не прощают. Мусаева взяли, чтобы «Краснодар» играл в атаку, а они стали играть от обороны.

Судьба чемпионства? Ещё 7 туров до конца, пока рано говорить с уверенностью, конечно. Всё-таки ещё можно поменяться что-то, если «Зенит» свои очки потеряет. Но я думаю, что они станут чемпионами. Их нужно поздравить с победой, они молодцы», - сказал Колыванов.

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