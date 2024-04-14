Вратарь «Краснодара» Сафонов оценил шансы команды на победу в РПЛ

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, есть ли у «быков» шансы на продолжение чемпионской гонки.

«Сейчас многое зависит от нас, от наших дальнейших результатов. Наша задача — выходить и побеждать в каждом из оставшихся матчей, тогда у нас будут шансы. Будем смотреть, как играет «Зенит», но последние туры показали, что каждый может обыграть каждого», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Стоит отметить, что «Краснодар» располагается на второй строчке турнирной таблицы первенства страны, заработав 43 балла.

На первом месте находится «Зенит», набравший 47 очков.