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Бистрович: «В матче с «Ахматом» у «Балтики» получалось всё»

14 Апреля 2024 • 14:57 Комментировать
Балтика
...
Крылья Советов
20.04 16:30

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался об уверенной победе над «Ахматом» (7:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

По мнению хорватского футболиста, в прошедшей игре его команда показала хорошую реализацию, за счёт чего «Балтика» и смогла добиться такой разгромной победы.

«Думаю, всё, что мы делали в матче с «Ахматом», у нас получалось. Реализация вернулась за какие‑то предыдущие игры, где мы не забивали», — цитирует Бистровича «Матч ТВ».

В 23 матчах чемпионата России «Балтика» набрала 20 очков и расположилась на 13-м месте в турнирной таблице. Отрыв калининградской команды от последнего «Сочи» сейчас составляет два балла.

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