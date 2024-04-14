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Деограсия посвятил победу пострадавшим от паводка

14 Апреля 2024 • 14:56 Комментировать
Оренбург
3:1
Пари НН

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Перед матчем разговаривали, вы употребляли фразы «мы выиграем», «мы победим». Это была уверенность в своих силах или мечта?

- Никогда нельзя быть в чем-то уверенным на 100%, но, конечно же, мы для этого старались и работали, чтобы этот матч выиграть. Что касается первого тайма, игра была примерно равна. Возможно, первый тайм был за соперником. Что касается второго тайма, конечно же, мы сыграли лучше. Считаю, что эта победа была заслуженной.

- Два автора забитых мячей, Обухов  и Адамов по ходу игры ушли с поля, вынужденные замены. Насколько серьезные травмы у ребят? Что вам известно к этой минуте? Насколько велики потери?

- Да, конечно, для нас это были серьезные потери. К таким заменам мы не были готовы и не рассчитывали на это. Что касается травм, у Обухова проблемы с коленом, а у Арсена - с плечом. Что конкретно - пока что не известно. Надеемся, что они смогут восстановиться как можно быстрее и будут в строю, помогут нам в следующих матчах.

- У «Оренбурга» сейчас 26 очков. Насколько в турнирном плане для вас это комфортный показатель?

- Конечно же, мы очень рады сегодняшней победе, но нужно учитывать то, что команды находились и находятся ниже нас в турнирной таблице, выиграли свои матчи. Нас впереди ждут очень сложные матчи, нужно продолжать работать, но победе я очень рад.

- Если «Оренбург» забивает три мяча дома, я задаю вам вопрос: «Какой из этих голов вы назовете лучшим»?

- Я хочу, чтобы была хорошая атмосфера в команде, поэтому выбирать не буду, чтобы потом два других игрока не обижались и не злились на меня.

Я хочу посвятить эту победу всем людям, у которых сейчас тяжелая жизненная ситуация, кто сейчас страдает из-за наводнения. Мы находимся здесь и стараемся помочь, чем можем. Эта победа для них. 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

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