Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему «железнодорожники» упустили победу в матче с ЦСКА (3:3).

«На самом деле, вчера мы увидели хорошую игру в исполнении обеих команд. Правда, ЦСКА схватился за голову только в последние 15 минут, хотя все шло к поражению «армейцев». А «Локо» упустил победу и возможность поближе подобраться к призовым местам. Конечно, можно говорить, что замены не сыграли на руку «Локомотиву», а команда расслабилась. А вот ЦСКА бился до конца и добился ничейного результата», – сказал Булыкин.