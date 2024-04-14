Аршавин предположил, почему Абаскаля не увольняют из «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Эксперт считает, что рано или поздно испанский специалист покинет пост наставника «красно-белых», однако пока в «Спартаке» не знают, кем заменить Абаскаля.

«Если его зимой оставили, то уже без разницы. А кого поставить? Если бы точно определились, кого взять, — тогда бы поменяли тренера. Мне кажется, у «Спартака» нет решения по новой кандидатуре», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. На сегодняшний день «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 встречах.