На матче «Сочи» - «Спартак» задержали четверых фанатов

В субботу в Российской премьер-лиге встречались «Сочи» и «Спартак». Хозяева поля смогли обыграть «красно-белых» со счётом 1:0 и тем самым повысить свои шансы на сохранение прописки в топ-дивизионе.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», на игре в Сочи были задержаны четыре человека. Двое из них прошли на стадион по билетам на чужие имена, а ещё двое осуществили прорыв к полю по ходу второго тайма. В отношении всех задержанных составили протоколы по статье 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Следующий матч чемпионата «Сочи» тоже проведёт дома – против «Урала» 21 апреля.