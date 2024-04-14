Агент Антона Миранчука заявил, что его клиент на 99 процентов покинет «Локомотив»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о будущем своего клиента.

«С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придётся принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом.

Объясню почему. «Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее», — приводит слова Шпинёва издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что трудовой договор 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет пять миллионов евро.

К слову, после 23 матчей «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев заработать 37 баллов.