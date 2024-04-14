«Урал» быстро забил «Динамо» после подачи углового

В 24-м туре Премьер-лиги «Урал» принимает «Динамо». Команда Виктора Ганчаренко отметилась быстрым голом. На 10-й минуте Илья Ишков навесил с углового с левого фланга, вынос мяча за штрафную, и Даниэль Мишкич сходу вколотил его в левый нижний угол.

В онлайн-таблице при таком счете «Урал» уходит из зоны вылета и с 23 очками поднимается на 13-е место. Еще недавно боровшееся за лидерство «Динамо» занимает третью строчку, уступая 9 очков «Зениту». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.