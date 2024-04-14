Хомуха: Чемпионскую гонку в РПЛ можно хоронить

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на субботнюю победу «сине-бело-голубых» над «Краснодаром».

Как известно, за счёт гостевой победы со счётом 2:1 лидирующий «Зенит» увеличил отрыв от второго «Краснодара» до четырёх очков.

- Чемпионскую гонку можно хоронить?

- В реальности да. Я думаю, что «Зенит» не упустит свой шанс и доведёт дело до победы в чемпионате.

Впереди у «Краснодара» и «Зенита» по семь матчей в этом чемпионате. Стоит сказать, что питерцы могут выиграть чемпионский титул Премьер-лиги шестой год подряд.