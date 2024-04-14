Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вера: «Результатом победы будет увеличение отрыва от команд-конкурентов»

14 Апреля 2024 • 14:29 Комментировать
Оренбург
3:1
Пари НН

Лучший футболист встречи «Оренбург» - «Пари НН» Лукас Вера для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько эта победа сегодня была важна для вас, и насколько важна эта персональная награда для вас?

- Персонально, конечно, победа важна. Но больше всего я рад за команду и за группу, потому что сегодняшняя победа, ее результатом будет увеличение отрыва от команд, которые идут следом за нами. Очень рад.

- Сравните первый и второй тайм. В каком вам было удобнее, лучше и проще играть?

- Как я всегда говорю, нужно адаптироваться к условиям. Пришлось играть на фланге, как меня просил играть главный тренер Давид.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Лукас Вера

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
14:56
Деограсия посвятил победу пострадавшим от паводка
14:29
Вера: «Результатом победы будет увеличение отрыва от команд-конкурентов»
11:30
«Оренбург» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
10:26
Еремякин: «Деограсия? Он знает, что надо решить задачу»
02:02
Оренбург - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Апреля
11:13
Агент Горбани: «Уровень игры Мохаммада будет только расти»
12 Апреля
21:23
Юран рассказал о ходе восстановления Кучаева
20:57
Актуальная ставка и прогноз на матч Оренбург — Пари НН чемпионата России — 14 апреля 2024
18:08
В «Оренбурге» отчитались о состоянии стадиона на фоне паводка
15:49
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Пари НН РПЛ — 14 апреля 2024
11 Апреля
15:45
Юрана наказали за ругательства после матча
12:11
В «Пари НН» рассказали, когда Марадишвили перенесёт операцию
09 Апреля
23:27
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Пари НН чемпионата России – 14 апреля 2024
16:24
Полузащитник «Пари НН» Кучаев рассказал о своём состоянии
11:23
Глущенков: «После поражения от «Балтики» с Юраном был не самый позитивный разговор»
07 Апреля
15:51
Шикунов: «Юран прекрасно работает в «Пари НН», он превратил середняка в хорошую команду»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
3
1
2.14 3.25 3.35
Видео
55 мин
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
3.15 3.55 2.12
Видео
14.04.24 в 16:45
Факел Факел
Ростов Ростов
2.49 3.25 2.75
Видео
14.04.24 в 19:00
Крылья Советов Крылья Советов
Рубин Рубин
2.12 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
15:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Худякова рассказал, какие варианты для продолжения карьеры рассматривает голкипер
15:05 · Россия. Премьер-лига
Деменко уверен, что «Зенит» теперь станет чемпионом эксклюзив
15:03 · Россия. Премьер-лига
Колыванов высказался о судьбе чемпионства после победы «Зенита» над «Краснодаром» эксклюзив
15:00 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин реализовал выход один на один, «Динамо» отыгралось в матче с «Уралом»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал ничью 3:3 в дерби «Локомотива» и ЦСКА эксклюзив
14:59 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов оценил шансы команды на победу в РПЛ
14:59 · Россия. Премьер-лига
Силкин назвал главного претендента на вылет из РПЛ эксклюзив
14:57 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «В матче с «Ахматом» у «Балтики» получалось всё»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Деограсия посвятил победу пострадавшим от паводка
14:43 · Россия. Премьер-лига
Аршавин предположил, почему Абаскаля не увольняют из «Спартака»
14:36 · Россия. Премьер-лига
На матче «Сочи» - «Спартак» задержали четверых фанатов
14:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Антона Миранчука заявил, что его клиент на 99 процентов покинет «Локомотив»
14:33 · Россия. Премьер-лига
«Урал» быстро забил «Динамо» после подачи углового
14:30 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: Чемпионскую гонку в РПЛ можно хоронить эксклюзив
14:29 · Россия. Премьер-лига
Вера: «Результатом победы будет увеличение отрыва от команд-конкурентов»
Все новости
Рекомендуем