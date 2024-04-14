Вера: «Результатом победы будет увеличение отрыва от команд-конкурентов»

Лучший футболист встречи «Оренбург» - «Пари НН» Лукас Вера для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько эта победа сегодня была важна для вас, и насколько важна эта персональная награда для вас?

- Персонально, конечно, победа важна. Но больше всего я рад за команду и за группу, потому что сегодняшняя победа, ее результатом будет увеличение отрыва от команд, которые идут следом за нами. Очень рад.

- Сравните первый и второй тайм. В каком вам было удобнее, лучше и проще играть?

- Как я всегда говорю, нужно адаптироваться к условиям. Пришлось играть на фланге, как меня просил играть главный тренер Давид.