Дркушич: «Победа над «Спартаком» — важнейшая в этом сезоне для «Сочи»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

По словам словенского футболиста, успех в игре с «красно-белыми» очень важен для мотивации всей команды.

«На сто процентов согласен с тем, что победа над «Спартаком» — важнейшая в этом сезоне для «Сочи». У нас было 10 матчей без побед — знаем, что мы находимся в очень тяжёлой ситуации сейчас», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

В 23 матчах текущего розыгрыша чемпионата России «Сочи» набрал 18 очков и расположился на последнем 16-м месте в турнирной таблице. От 14-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, южане сейчас отстают на два балла.