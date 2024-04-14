Желудков уверен, что отрыв «Зенита» от «Краснодара» не гарантирует золото

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением о чемпионской гонке петербургского клуба и «Краснодара» в чемпионате России.

На данный момент «Зенит» опережает «быков» в турнирной таблице РПЛ на четыре очка.

«Отрыв от «Краснодара» в четыре очка ещё ничего не гарантирует. Если через три тура всё так и останется, то можно говорить о завершении чемпионской гонки. Но, мне кажется, отрыв только увеличится. У «Краснодара» нет чемпионского характера», — цитирует экс-футболиста издание «Чемпионат».

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.