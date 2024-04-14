Непомнящий рассказал, почему не считает борьбу за чемпионство в РПЛ завершённой

Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о результатах субботних матчей 24-го тура РПЛ.

- Как вам матч лидеров?

- Я ожидал большего от обеих команд. С другой стороны, надо понимать, что в этом матче была слишком велика цена ошибки, и это сковывало футболистов. Они сыграли не на своем уровне и потенциале. А результат получился справедливым.

- Юрий Сёмин высказал мнение после матча, что «Зенит» переиграл «Краснодар» за счет психологии. Согласны с этим, или у вас другое мнение?

- Можно и так сказать. Трудно возразить. Как я уже сказал, лидеры «Краснодара» сыграли не на своем уровне. Как и у гостей. Я не видел, чтобы Клаудиньо блистал. Хотя две его передачи многое решили.

- Завершена ли чемпионская гонка, или вы согласны с Сергеем Смаком, который после матча сказал, что четыре очка отрыва – это ничто?

- Не завершена. Уверен, что нас ждет еще много сюрпризов в этом чемпионате. Вчерашний матч «Балтики» с «Ахматом» это наглядно показал. Мы увидели, как команда может развалиться. И как она может воспрянуть в какой-то момент. А что касается гонки лидеров, здесь все будет зависеть от того, кто потеряет больше очков в матчах с командами, которым ничего не нужно.

- «Локомотив», ведя в два мяча в матче с ЦСКА, упустил победу. О чем это говорит?

- О том, что в обеих командах многое решили замены. Мне вообще этот матч понравился больше, чем «Краснодар» - «Зенит». В Черкизове мы увидели много интересного, красивого, тренерские задумки, их работу. Поэтому матч получился более качественным.

- Чья игра из этих команд вам больше понравилась?

- Мне ЦСКА нравится больше, но у «армейцев» в обороне чего только не случается. Вчера там играл только один номинальный защитник. Отсюда и проблемы. Не хватало Роши и Дивеева. Они сейчас основные защитники ЦСКА.

- «Спартак» проиграл на выезде «Сочи». Какие могут быть выводы? Может уже пора принимать серьезные решения?

- Не хочу быть некорректным в отношении решений. Но поражение не стало неожиданностью для меня. У «Спартака» вообще непонятно что происходит. Я посмотрел состав. Перед этим «красно-белые» провели матч с «Динамо». В нем был момент, когда гости произвели замены, и это перевернуло игру. То есть по логике, игроков, которые тогда были в резерве, надо было выпускать вчера в стартовом составе. Там много креативных ребят. Но когда я увидел состав на матч с «Сочи», то тех ребят, кто перевернул игру с «Динамо», там не оказалось. Для меня это непонятно. В составе явно не хватало играющих футболистов. Кто мог бы отнять и отдать выпустили, а тех, кто хорошо играет, в основе было мало. В общем, не хватало креативного начала.

Елена Григорьевская