Терёхин: «Локомотив» прогадал с заменами в матче с ЦСКА»

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин высказался о матче 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с ЦСКА (3:3).

Напомним, до 80-й минуты встречи «Локомотив» обыгрывал ЦСКА с разницей в два мяча, однако в концовке игры растерял своё преимущество.

По мнению Терёхина, одержать победу «железнодорожникам» помешали неудачные замены, произведённые тренерским штабом команды.

«Там все четыре человека очень неудачно на замену вышли. Поэтому игра полностью перевернулась. Не ожидал такого. Думал, что «Локомотив» доведёт матч до победы», — приводит слова Терёхина Rusfootball.info.

Отметим, что на сегодняшний день Локомотив» с ЦСКА имеют равное количество набранных очков (по 37) и занимают соседние места в турнирной таблице РПЛ.