Личка объяснил провалы в матчах с «Ростовом» и «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Очень нравится, как «Динамо» смотрится и играет в атаке. Но, к сожалению, в последних матчах с «Ростовом» и против «Спартака» есть ли объективные причины, почему не удается набирать очки?

- Причины? Например, в игре со «Спартаком» мы должны были забить второй гол, потому что там у нас были хорошие возможности закрывать игру. С «Ростовом» причины очень простые. Там соперник был определенно лучше нас. Там нам ничего не удалось. К сожалению, ту игру мы легко потеряли. Со «Спартаком» было другое отношение к игре, дисциплина на поле, выходы после перехватов мяча вперед. Я могу сказать, что доволен тем матчем, но результат для такой, какой получился.

- Насколько «Динамо» заряжено благодаря этим поражениям? Как будет команда играть против «Урала»?

- Я уверен, что команда ведет и будет играть, как неделю назад, с таким же желанием, движением на поле, агрессивной игрой, бить по воротам, пробовать давить соперника в штрафной. Нам надо искать очки. Вы видите, что наши преследователи побеждают в своих матчах, значит, мы должны тоже набирать очки. Знаем, что сегодня «Урал» тоже в сложной ситуации. Он играет тоже за свою жизнь в Премьер-лиге. Нам не будет легко.

- Прокомментируйте единственную замену, которая произошла во вратарской линии. Я имею в виду состав в прошлой игре и сегодняшней.

- Да, сегодня в воротах будет Антон Шунин. Причины знаете все. К сожалению, в последней игре Игорь не смог, как раньше, помогать команде и защищать ворота. К сожалению, эти две ошибки с его стороны, поэтому сегодня в воротах будет играть Антон Шунин.

- В каком состоянии Шунин, готов ли психологически и физически?

- Без вопросов. Я думаю, Антон ждет свой шанс. Физически он готов на 100%, в голове, я уверен, ментально тоже. Он профессионал, когда не играл - работал. Иногда в два раза больше. У меня никаких сомнений по нему нет.