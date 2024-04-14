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Силкин назвал главного претендента на вылет из РПЛ эксклюзив

14 Апреля 2024 • 14:59 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о борьбе за выживание в Российской премьер-лиге.

- В нижней части таблицы теперь все запуталось. «Сочи» отстает от конкурентов на два очка, а у «Балтики», «Ахмата» и «Урала» по 20 очков. Борьба за выживание будет до последнего тура?

- Конечно. Никто не хочет вылетать. Даже у «Сочи» есть шансы спастись. Поэтому не исключаю каких-то сенсационных результатов, как со «Спартаком», потому что они каждый год бывают. Если рассуждать о том, кто вылетит напрямую, «Урал» не показывает свою игру. Там Бикфалви уже в возрасте, поэтому не много играет. Считаю, «Урал» - один из главных претендентов на вылет. Вторую путевку разыграют «Балтика», «Сочи» и «Оренбург». Не думаю, что «Ахмат» вылетит напрямую.  

Елена Григорьевская

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