Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о борьбе за выживание в Российской премьер-лиге.

- В нижней части таблицы теперь все запуталось. «Сочи» отстает от конкурентов на два очка, а у «Балтики», «Ахмата» и «Урала» по 20 очков. Борьба за выживание будет до последнего тура?

- Конечно. Никто не хочет вылетать. Даже у «Сочи» есть шансы спастись. Поэтому не исключаю каких-то сенсационных результатов, как со «Спартаком», потому что они каждый год бывают. Если рассуждать о том, кто вылетит напрямую, «Урал» не показывает свою игру. Там Бикфалви уже в возрасте, поэтому не много играет. Считаю, «Урал» - один из главных претендентов на вылет. Вторую путевку разыграют «Балтика», «Сочи» и «Оренбург». Не думаю, что «Ахмат» вылетит напрямую.

Елена Григорьевская