Силкин: «Чемпионская гонка в РПЛ окончена»

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о чемпионской гонке в РПЛ. Как известно, в субботу лидирующий «Зенит» обыграл «Краснодар» на выезде (2:1) и увеличил отрыв от вторых «быков» до четырёх очков.

- Чемпионская гонка завершена после победы «Зенита» над «Краснодаром»?

- Однозначно. У южан был шанс выйти на первое место, а теперь нужны два шанса: чтобы «Зенит» дважды проиграл, а «Краснодар» выиграл. Поэтому гонка окончена.

- Семак считает, что четыре очка отрыва – это ничто.

- А что он должен был сказать? Впереди еще несколько туров. Вот когда теоретически «Зенит» никто не сможет догнать, тогда он и скажет, что гонка завершилась. У питерцев еще будут непростые матчи, но они будут у всех команд. И не надо сбрасывать со счетов аутсайдеров, которые борются за выживание. Да, у них меньше мастерства, но они будут выходить и бороться до конца за каждое очко.

- Поражение «Краснодара» для вас ожидаемо, учитывая, что там недавно поменялся тренер?

- Невозможно сделать команду сразу. Южане при Мусаеве стали играть более раскрепощено. Многие знают этого тренера. Но по подбору игроков «быки» уступают «Зениту». Они здорово начали сезон, но потом растерялись. Хотя перед перерывом «Краснодар» выиграл важный матч у ЦСКА и вышел на заслуженное первое место. Но ненадолго.

Елена Григорьевская