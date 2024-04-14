Силкин назвал причину упущенной победы «Локомотива» над ЦСКА

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о результатах субботних матчей 24-го тура РПЛ.

- «Локомотив», ведя в два мяча в матче с ЦСКА, упустил победу. О чем это говорит?

- Наверное, о нехватке опытных футболистов, потому что когда команда добилась нужного результата, чуть расслабилась, а ЦСКА, наоборот, прибавил, потому что деваться ему было некуда. В итоге эта ничья получилась для железнодорожников как поражение.

- Как относитесь к разговорам о возможной отставке Галактионова?

- Он неплохо проявил себя вначале, когда только пришел. Команда ожила под его руководством, хотя в прошлом году боролась за выживание. Любому тренеру надо давать возможность ошибаться, потому что опыт приходит с годами. Ошибаются все. У каждой команды есть хорошие полосы и проблемные. Без спадов никто сезон не проходит.

Не сказал бы, что игра ЦСКА мне больше нравится, чем «Локомотива». Там идет работа, а с умеющими футболистами сложнее вести работу на переделку игры, чем с такими клубами, как «Оренбург». Они смотрят тренеру в рот. Если не будут смотреть, то не будут играть. Поэтому все выполняют. А состоявшиеся игроки более проблемные.

- «Спартак» проиграл на выезде «Сочи». Какие могут быть выводы?

- Я и говорил о том, что нельзя недооценивать клубы, которые борются за выживание. Надо выходить и играть, как против «Зенита». Если выйдешь расслабленным, уже не перестроишься. «Сочи» не хочется вылетать. Поэтому клуб поменял тренера и обновил состав. Южане играют сейчас интересно. Они наверняка после этого тура перебудоражат тех, кто находится рядом с ними в таблице.

- Не пора ли менять Абаскаля? В СМИ пишут о двух кандидатах: Карпине и Ивиче. Кто был бы более оптимален?

- Карпин – русскоговорящий. Я считаю, что наши тренеры недооцененные. Не уверен, что он бросит «Ростов» и перейдет в «Спартак». Хотя он сам спартаковец, знает руководство команды, традиции. Я бы предпочел российского тренера.

- Самый удивительный результат в этом туре на сегодня – крупная победа «Балтики» в Грозном над «Ахматом» 7:1. О чем это говорит?

- Это недооценка соперника. А «Балтика», наоборот, вышла мобилизованная. Бывает так, что команда создаст один момент и забьет, а бывает, что из ста моментов ты ничего не забиваешь. Видимо, у гостей все залетало в ворота.

Елена Григорьевская