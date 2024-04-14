Ганчаренко - о 15-м месте в лиге: «Всё в наших руках, и нельзя их опускать»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Я думаю, что сегодня только ленивый не опубликовал, что «Урал» оказался на 15-м месте в турнирной таблице. Может это сыграть в плюс для команды? Спортивная злость или что-то такое?

- Понятно, что это неприятная для нас ситуация. Но, тем не менее, мы сражаемся, мы полны решимости, у нас очень хороший настрой, поэтому всё в наших руках. И нельзя их опускать.

- Прокомментируйте сразу состав. Каштанов и Бикфалви - вот такая пара в линии атаки. Почему именно такой выбор был сделан?

- У нас сейчас на самом деле большой выбор. Мы приняли решение исходя из наших возможностей, исходя из «Динамо» и того, что нам надо какие-то замены делать. То есть много факторов держали в голове.

- Однако Бегич и Итало сегодняшний матч пропускают. Насколько их потеря для «Урала» критична?

- Это уже не имеет значения, потому что мы с этим ничего сделать не сможем. Нам надо рассчитывать на тех, кто сегодня есть.

- Егорычев и Концевой сегодня в заявке. Насколько велика вероятность, что они появятся на поле?

- Они тренируются в общей группе. Не очень давно, но, по крайней мере, тренируются. Их готовность на сегодняшний день может быть минут 20-30. По крайней мере, они у нас под рукой.