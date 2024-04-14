«Оренбург» на своём поле разобрался с «Пари НН», одержав третью победу подряд

«Оренбург» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 24-го тура РПЛ состоялся 14 апреля на стадионе «Газовик».

Воскресная программа РПЛ открылась довольно рано, в 12:00 по московскому времени. Это «Оренбург», за последние три матча пропустивший ноль голов и выигравший дважды, принимал гостей из Нижнего Новгорода. У «Пари НН» как раз всё кисло в последнее время – два поражения подряд и дисквалификация Сергея Юрана, позволившего себе матерное высказывание в адрес арбитра.

С такими вводными куда активнее начали хозяева. И забили гол в первой же толковой атаке. Ввели мяч из аута, Вера перевёл его на левый край штрафной площади. Там Гогличидзе чуть пробежался и прострелил, а набежавший Обухов в полном одиночестве замкнул дальнюю штангу – 1:0. Моментально мог прилетать и второй гол. Мансилья расстреливал Нигматуллина с угла вратарской площади, но пробил точно в корпус голкиперу.

Спас Артур и через 10 минут, когда Перес отклеился от опекуна на угловом ударе. В касание завершил он выстрелом под перекладину, однако Нигматуллина переиграть не сумел. Только после этого «Пари НН» стал чуть просыпаться. Постепенно гости игру выровняли, а затем и моменты появились. Стаматов после диагонали вошёл в штрафную площадь с левого края и мощно ахнул в дальний угол. Сысуеву оставалось только смотреть, как мяч врезается в крестовину и уходит за пределы поля.

А гол ответный случился под занавес тайма. Николай Калинский от угла поля выполнил радиоуправляемый навес на угол вратарской, где Хуан Боселли опередил Флорентина, протолкнув мяч в угол – 1:1. На гол в раздевалку у «Оренбурга» нашёлся ответ из раздевалки. Всего шесть минут отыграли после старта второго тайма, как Вера вырезал кросс на угол вратарской. Там Стаматов почему-то отпустил Адамова, за два касания пробившего под распластавшимся голкипером – 2:1.

Лукас Вера же продолжал создавать моменты. Теперь он на фланг сместился, на дриблинге ушёл от двух соперников и «шведой» прострелил на свежего Марина. Джимми просто должен был попасть в пустой угол, но сделать этого не сумел – штанга. Ответ «Пари НН» последовал позднее: это Карапузов примерился со средней дистанции, направив мяч очень близко к «девятке». Сысуев в прыжке парировал, а дальше случился вынос.

Но шансов на третий гол «Оренбурга» было куда больше, чем у «Пари НН» на ответный. И контрольный выстрел всё-таки случился. За три минуты до финального свистка Нигматуллин неудачно вышел из ворот и смахнул мяч на Башича, тот быстро сыграл к углу вратарской на Марина, а Джимми спокойно пробил в «девять» - 3:1. Всё на этом.

Продолжается ударная серия «Оренбурга», уже третья победа кряду одержана футболистами Давида Деограсии.