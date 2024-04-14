Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» на своём поле разобрался с «Пари НН», одержав третью победу подряд

14 Апреля 2024 • 13:57 Комментировать
Оренбург
3:1
Пари НН

«Оренбург» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 24-го тура РПЛ состоялся 14 апреля на стадионе «Газовик».

Протокол игры  
Оренбург3:1Пари НН
(1:0) Обухов Владимир2'  
  43'Боселли Хуан (1:1)
(2:1) Адамов Арсен51'  
(3:1) Марин Джимми87'  
Сысуев НиколайАдамов Арсен 86' (Прохин Данила ( 86') Перес Матиас  14'Хотулёв ДанилаГогличидзе ЛеоФлорентин Сесар Габриэль  24' 87' (Полуяхтов Владимир ( 87') Вера Лукас ГабриэльМихайлов Ярослав 58' (Марин Джимми ( 58') Томпсон Хорди 58' (Горбани Мохаммад ( 58') Обухов Владимир 39' (Башич Иван ( 39') Мансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Сиваков МихаилКуэро ДжастинКеняйкин АлексейМалых АндрейСидоров МаксимГюрлюк ЭмирджанГойкович Ренато
Нигматуллин Артур  87'Каккоев НикитаГлущенков КириллАлександров ВикторКарапузов Владислав 69' (Живоглядов Дмитрий ( 69') Калинский НиколайЕрмаков НикитаМайга Мамаду  70' 81' (Боженов Кирилл ( 81') Стаматов Матео 61' (Шнапцев Максим ( 61') Трошечкин Александр 69' (Зе Турбо Жозе ( 69') Боселли Хуан 81' (Царукян Валерий ( 81')
Запасные: Кукушкин ИванКутателадзе НиколозТихий ДмитрийЛукьянов ВадимСтоцкий Дмитрий
14 апреля. Стадион "Газовик".

 

Воскресная программа РПЛ открылась довольно рано, в 12:00 по московскому времени. Это «Оренбург», за последние три матча пропустивший ноль голов и выигравший дважды, принимал гостей из Нижнего Новгорода. У «Пари НН» как раз всё кисло в последнее время – два поражения подряд и дисквалификация Сергея Юрана, позволившего себе матерное высказывание в адрес арбитра.

С такими вводными куда активнее начали хозяева. И забили гол в первой же толковой атаке. Ввели мяч из аута, Вера перевёл его на левый край штрафной площади. Там Гогличидзе чуть пробежался и прострелил, а набежавший Обухов в полном одиночестве замкнул дальнюю штангу – 1:0. Моментально мог прилетать и второй гол. Мансилья расстреливал Нигматуллина с угла вратарской площади, но пробил точно в корпус голкиперу.

Спас Артур и через 10 минут, когда Перес отклеился от опекуна на угловом ударе. В касание завершил он выстрелом под перекладину, однако Нигматуллина переиграть не сумел. Только после этого «Пари НН» стал чуть просыпаться. Постепенно гости игру выровняли, а затем и моменты появились. Стаматов после диагонали вошёл в штрафную площадь с левого края и мощно ахнул в дальний угол. Сысуеву оставалось только смотреть, как мяч врезается в крестовину и уходит за пределы поля.

А гол ответный случился под занавес тайма. Николай Калинский от угла поля выполнил радиоуправляемый навес на угол вратарской, где Хуан Боселли опередил Флорентина, протолкнув мяч в угол – 1:1. На гол в раздевалку у «Оренбурга» нашёлся ответ из раздевалки. Всего шесть минут отыграли после старта второго тайма, как Вера вырезал кросс на угол вратарской. Там Стаматов почему-то отпустил Адамова, за два касания пробившего под распластавшимся голкипером – 2:1.

Лукас Вера же продолжал создавать моменты. Теперь он на фланг сместился, на дриблинге ушёл от двух соперников и «шведой» прострелил на свежего Марина. Джимми просто должен был попасть в пустой угол, но сделать этого не сумел – штанга. Ответ «Пари НН» последовал позднее: это Карапузов примерился со средней дистанции, направив мяч очень близко к «девятке». Сысуев в прыжке парировал, а дальше случился вынос.

Но шансов на третий гол «Оренбурга» было куда больше, чем у «Пари НН» на ответный. И контрольный выстрел всё-таки случился. За три минуты до финального свистка Нигматуллин неудачно вышел из ворот и смахнул мяч на Башича, тот быстро сыграл к углу вратарской на Марина, а Джимми спокойно пробил в «девять» - 3:1. Всё на этом.

Продолжается ударная серия «Оренбурга», уже третья победа кряду одержана футболистами Давида Деограсии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
14:56
Деограсия посвятил победу пострадавшим от паводка
14:29
Вера: «Результатом победы будет увеличение отрыва от команд-конкурентов»
11:30
«Оренбург» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
10:26
Еремякин: «Деограсия? Он знает, что надо решить задачу»
02:02
Оренбург - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Апреля
11:13
Агент Горбани: «Уровень игры Мохаммада будет только расти»
12 Апреля
21:23
Юран рассказал о ходе восстановления Кучаева
20:57
Актуальная ставка и прогноз на матч Оренбург — Пари НН чемпионата России — 14 апреля 2024
18:08
В «Оренбурге» отчитались о состоянии стадиона на фоне паводка
15:49
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Пари НН РПЛ — 14 апреля 2024
11 Апреля
15:45
Юрана наказали за ругательства после матча
12:11
В «Пари НН» рассказали, когда Марадишвили перенесёт операцию
09 Апреля
23:27
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Пари НН чемпионата России – 14 апреля 2024
16:24
Полузащитник «Пари НН» Кучаев рассказал о своём состоянии
11:23
Глущенков: «После поражения от «Балтики» с Юраном был не самый позитивный разговор»
07 Апреля
15:51
Шикунов: «Юран прекрасно работает в «Пари НН», он превратил середняка в хорошую команду»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
3
1
2.14 3.25 3.35
Видео
Перерыв
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
3.15 3.55 2.12
Видео
14.04.24 в 16:45
Факел Факел
Ростов Ростов
2.49 3.25 2.75
Видео
14.04.24 в 19:00
Крылья Советов Крылья Советов
Рубин Рубин
2.12 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
15:05 · Россия. Премьер-лига
Деменко уверен, что «Зенит» теперь станет чемпионом эксклюзив
15:03 · Россия. Премьер-лига
Колыванов высказался о судьбе чемпионства после победы «Зенита» над «Краснодаром» эксклюзив
15:00 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин реализовал выход один на один, «Динамо» отыгралось в матче с «Уралом»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал ничью 3:3 в дерби «Локомотива» и ЦСКА эксклюзив
14:59 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов оценил шансы команды на победу в РПЛ
14:59 · Россия. Премьер-лига
Силкин назвал главного претендента на вылет из РПЛ эксклюзив
14:57 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «В матче с «Ахматом» у «Балтики» получалось всё»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Деограсия посвятил победу пострадавшим от паводка
14:43 · Россия. Премьер-лига
Аршавин предположил, почему Абаскаля не увольняют из «Спартака»
14:36 · Россия. Премьер-лига
На матче «Сочи» - «Спартак» задержали четверых фанатов
14:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Антона Миранчука заявил, что его клиент на 99 процентов покинет «Локомотив»
14:33 · Россия. Премьер-лига
«Урал» быстро забил «Динамо» после подачи углового
14:30 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: Чемпионскую гонку в РПЛ можно хоронить эксклюзив
14:29 · Россия. Премьер-лига
Вера: «Результатом победы будет увеличение отрыва от команд-конкурентов»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Победа над «Спартаком» — важнейшая в этом сезоне для «Сочи»
Все новости
Рекомендуем