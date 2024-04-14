ЦСКА поздравил Облякова с юбилейным матчем

В субботу в чемпионате России проходило столичное дерби – «Локомотив» против ЦСКА. Команды не смогли выявить сильнейшего, забив друг другу по три раза – 3:3. Для полузащитника «армейцев» Ивана Облякова это был 200-й матч в Премьер-лиге.

«Поздравляем Ваню со значимой цифрой!» - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Следующий матч ЦСКА проведёт во вторник, 16 апреля. В этот день команда Владимира Федотова будет играть против «Балтики» на своём поле в Кубке России. Это будет ответный матч полуфинала Пути РПЛ – в первой игре «армейцы» победили на вызде с минимальным счётом 1:0.