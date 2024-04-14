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Аршавин: «Глушенков стоит 10-15 миллионов евро»

14 Апреля 2024 • 13:53 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, сколько сейчас стоит игрок «Локомотива» Максим Глушенков.

Эксперт оценил 24-летнего футболиста в 10-15 миллионов евро, при этом подчеркнув, что цена во многом зависит от покупателя.

«10-15 миллионов евро, но смотря, кто покупать будет. Он не сможет заменить Вендела в «Зените», потому что Максим – «десятка», а бразилец – «восьмёрка», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 31 матч, забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 7,5 миллионов евро.  

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Локомотив Москва Андрей Аршавин Максим Глушенков ещё теги

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