Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о будущем чемпионской гонки в Российской премьер-лиге.

- Можно хоронить чемпионскую гонку?

- Еще семь игры впереди. Четыре очка – это небольшой отрыв. Семак тоже сказал, что многое ещё впереди.

- Просадка во втором тайме – тактическая недоработка тренера?

- Не стал бы все сваливать на Мусаева. Вся команда виновата.

- Вчера подвела физика?

- Да пора бы уже набирать кондиции. Пять туров уже прошло после перерыва, форму можно было за счет игр набрать.