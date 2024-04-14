Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о будущем чемпионской гонки в Российской премьер-лиге.
- Можно хоронить чемпионскую гонку?
- Еще семь игры впереди. Четыре очка – это небольшой отрыв. Семак тоже сказал, что многое ещё впереди.
- Просадка во втором тайме – тактическая недоработка тренера?
- Не стал бы все сваливать на Мусаева. Вся команда виновата.
- Вчера подвела физика?
- Да пора бы уже набирать кондиции. Пять туров уже прошло после перерыва, форму можно было за счет игр набрать.
Бан пользователя