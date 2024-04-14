Наумов: «Глушенков — футболист европейского уровня»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре нападающего «железнодорожников» Максима Глушенкова в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

«Глушенков — футболист европейского уровня. Вчера он выдал феерическую игру. В последнее время он выглядит очень здорово», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Также президент выразил мнение, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов испортил игру своей команды неудачными заменами.

В нынешнем сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 31 матч, забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Отметим, что цвета «железнодорожников» футболист защищает с января 2023 года, ранее он выступал за «Крылья Советов».