Бителло и Тюкавин - в основе «Динамо» на матч с «Уралом»

В рамках 24-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на своем поле встретится с московским «Динамо». Тренерские штабы назвали стартовые составы команд на игру.

«Урал»: Помазун, Эмерсон, Кулаков, Мамин, Сиссе, Филипенко, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Бикфалви, Каштанов.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Матч начнется в 14:15 по московскому времени. В преддверии сегодняшнего поединка хозяева с 20 баллами занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости находятся на третьей строчке с 38 очками.