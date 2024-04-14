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Генич ждёт результативную игру в матче «Урал» — «Динамо»

14 Апреля 2024 • 13:30 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 8 мин.

Известный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Динамо».

«Динамо» в обороне не всегда надёжно. Вопрос: кто будет в воротах — Кудравец или Шунин? Вряд ли Лещук появится на сей раз в основном составе.

Я думаю, что игра должна получиться, как говорят в таких случаях, от ножа — весёлая и результативная», — цитирует журналиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 14 апреля, в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 1:15 по московскому времени.


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