Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в матче с «Краснодаром» (2:1).

- Чемпионский вопрос в РПЛ решен?

- Очень похоже на это. Но в «Зените» же тоже играют живые люди. Кто-то заболеет, кто-то сдаст. Говорить о том, что чемпионская гонка завершена преждевременно.

- Но по модулю «Зенит» превосходит «быков»?

- Да, по уровню игры «Зенит» лучше «Краснодара». И вчера команда Семака в очередной раз это показала.

- Какая основная причина вчерашнего поражения «Краснодара»?

- Пока «Краснодар» двигался хорошо, игра получалась. А как только «быки» сбавили темп, «Зенит» перехватил преимущество.