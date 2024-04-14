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Агент Гарсия: «Педро останется в «Зените» на следующий сезон»

14 Апреля 2024 • 13:25 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
21.04 16:15

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, заявил, что бразильский футболист не покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Останется ли Педро на следующий сезон? Вау, вот это вопрос. Логично, что он останется», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» 18-летний футболист успел провести семь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года.

На сегодняшний день «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на четыре очка.

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