Бубнов назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Рубин»

Бывший защитник московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о матче 24-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином».
«2:0. «Крылья» не претендуют ни на что серьезное, но это лишь должно раскрепостить команду. «Рубин» же неприятно удивил поражением во встрече с «Оренбургом», а самарцы играют не слабее», - цитирует эксперта Sportbox.
«Крылья Советов» примут «Рубин» на своем поле сегодня, 14 апреля, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.
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