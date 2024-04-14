Прогноз на матч «Факел» - «Ростов» от Бубнова

24-й тур чемпионата России продолжится поединком между воронежским «Факелом» и «Ростовом». Об этом матче высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.

«0:2. «Ростов» выступает лучше «Факела». Команда давно не знает горечи поражений в чемпионате. При этом коллектив лучше сбалансирован. Скорее всего, победа достанется гостям», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч между «Факелом» и «Ростовом» состоится в Воронеже сегодня, 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.