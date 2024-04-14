Корнеев: «Отступные в 4 миллиона евро за Чалова — это подарок для нового клуба Фёдора»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о продлении контракта нападающего ЦСКА Фёдора Чалова до середины 2025 года.

Ранее сообщалось, что отступные по новому соглашению Чалова с московским клубом для европейских команд составят 4,2 миллиона евро.

«Могут быть три чемпионата — Испания, Франция и Италия, где берут российских игроков. Если верная информация о четырёх миллионах, то для нового клуба Фёдора это как подарок», — цитирует Корнеева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Чалов провёл за ЦСКА 32 матча, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.