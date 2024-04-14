Быстров — о наставнике «Спартака»: «Абаскаль — не тренер, а физрук»

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров назвал причины поражения московского клуба от «Сочи» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая —нет игры. Третья — «Сочи» выглядел достойнее.

Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

В субботу «Спартак» потерпел гостевое поражение от «Сочи» с результатом 0:1. «Красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Добавим, что ближайший матч «Спартак» проведёт 17 апреля – против «Зенита» на выезде в Кубке России.