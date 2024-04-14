Гаджиев: «В Краснодаре «Зенит» проигрывал сам себе»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался относительно вчерашнего матча между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1.

«По большей части «Зенит» проигрывал сам себе, а победа увеличила шансы команды на чемпионство», - передает слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Благодаря вчерашнему успеху петербургский клуб упрочил свое лидерство в чемпионате России. После 23 матчей подопечные Сергея Семака набрали 47 баллов. «Краснодар», в свою очередь, с 43 очками находится на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.