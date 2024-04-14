Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом» (1:2).

- Чемпионскую интригу в РПЛ можно хоронить?

- «Зенит» еще будет терять очки, его преследователи – тоже. У Санкт-Петербурга много шансов на то, чтобы забрать очередной титул.

- Просадка во втором тайме – это тактическая ошибка Мусаева?

- В первом тайме «Краснодар» тоже сыграл не очень надежно. Мостовой и Педро не реализовали неплохие моменты. «Зенит» вообще смотрелся предпочтительнее по ходу всего матча.

- В целом «Краснодар» готов к чемпионству?

- Пока «Краснодар» не дотягивает до чемпионской команды. Надо проигрывать с высоко поднятой головой и признавать, что команда пока не может конкурировать с «Зенитом» ни в плане организации, ни в плане проведения матчей. Есть к чему стремиться. Но голову пеплом посыпать рано, еще ничего не решено.