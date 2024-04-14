Канчельскис: «Карьера Дзюбы близится к концу»

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из футбола.
«Этот сезон далеко не лучший в его карьере. Возможно, следующий сезон Дзюба выдаст более ударный. Но Артём уже футболист не самый молодой, карьера близится к концу», - передает слова Канчельскиса Legalbet.
В настоящий момент Дзюба является футболистом московского «Локомотива». Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.
В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл 23 матча, забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.
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