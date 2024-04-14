На матче «Краснодара» и «Зенита» установлен рекорд

Накануне состоялся центральный поединок 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом». На этом матче был установлен рекорд посещаемости домашней арены «быков». Встречу посетили 35249 человек, рапортует клубная пресс-служба.

Предыдущий рекорд был установлен на матче Лиги Европы против «Валенсии» в 2019 году. Тогда на трибунах присутствовали 35074 зрителя.

Напомним, что «Краснодар» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:2. После этой неудачи подопечные Мурада Мусаева продолжают занимать второе место в турнирной таблице, отставая от питерцев на четыре балла.