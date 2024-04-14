Булыкин рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в матче с «Краснодаром» (2:1)

- Чемпионская гонка окончена?

- Не думаю. Впереди еще 7 игр, интрига жива.

- Чего вчера не хватило «Краснодару»?

- Запаса прочности. Команда продержала хороший темп первый тайм, а потом с ней что-то произошло. А «Зенит» вовремя выправил ситуацию и направил силы в нужное русло.

- То есть второй тайм в исполнении «Краснодара» – это недоработка Мусаева?

- Нет, там футболисты немного потеряли концентрацию и спортивную агрессию.