Кордова - о победе над «Спартаком»: «Это три очка, которые помогут нам остаться в РПЛ»

Форвард «Сочи» Серхио Кордова в беседе с журналистами высказался о вчерашней победе над московским «Спартаком» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Южане выиграли со счетом 1:0.

«Очень важная победа для «Сочи». Это три очка, которые помогут нам остаться в РПЛ. И мы рады этой победе, но также продолжаем готовиться к следующим матчам», - приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Несмотря на победу, сочинская команда продолжает замыкать турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Клуб отстает от идущего предпоследним «Ахмата» на два балла. Следующий поединок «Сочи» сыграет у себя дома против «Урала».