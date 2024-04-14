Голкипер «Краснодара» Сафонов — об использовании вазелина: «Мне это не нужно»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов после матча 24-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» (1:2) признался, что не использует вазелин для улучшения сцепления между вратарскими перчатками и мячом.

«Видел недавно такое в сборной. Разговаривал как раз с Сашей Максименко. Он говорил, что они пробовали и это работает, но я сам не пробовал. Пока руки ловят, думаю, что это не надо», — приводит слова игрока национальной команды издание «Чемпионат».

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

Сафонов в текущем сезоне провёл за «Краснодар» 23 встречи, в которых пропустил 21 мяч.