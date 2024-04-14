Корнеев: «Спартаку» нужен тренер, который брал титулы»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал информацию о том, что Паскаль Янсен может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

По мнению Корнеева, «Спартаку» следует пригласить тренера, который знает, как выигрывать трофеи.

«Для меня Янсен — недоразумение. Если «Спартак» хочет выигрывать титулы, нужен тренер, который уже имеет победную базу. Не надо брать людей, которые находятся в творческом поиске», — цитирует Корнеева «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 13 апреля, «Спартак» уступил «Факелу» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ. Сейчас команда Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.