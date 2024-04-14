Бубнов назвал точный счёт матча «Урал» - «Динамо»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями по поединку 24-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и столичным «Динамо».

«0:1. Гости по игре сильнее. У «Урала» сейчас тяжелая ситуация. Команда Ганчаренко стоит на вылет. Надо побеждать, но, чтобы этого добиться, нужно атаковать. «Бело-голубые» за это могут и наказать», - передает слова Александра Sportbox.

Матч между «Уралом» и «Динамо» состоится сегодня, 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. В настоящий момент хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости находятся на третьей позиции.