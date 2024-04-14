Мойзес: «Первый гол «Локомотива» — это коллективная ошибка, а не Акинфеева»

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о матче 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

Напомним, до 80-й минуты встречи «армейцы» уступали со счётом 1:3, однако в концовке игры им удалось сравнять счёт благодаря голам Антона Заболотного и Ильи Агапова.

«Очень разные таймы получились, много голов было забито. Нам было важно как минимум сравнять счёт. Первый гол «Локомотива» — это коллективная ошибка, а не Акинфеева. Нет необходимости обвинять отдельных футболистов», — цитирует Мойзеса Metaratings.

После прошедшего матча ЦСКА сохранил за собой четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Локомотив» же занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе ровно столько же баллов.