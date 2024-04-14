Бубнов дал прогноз на матч «Оренбурга» и «Пари НН»

В матче 24-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле встретится с «Пари НН». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. Оборона «ПАРИ НН» выглядела очень слабо без Гоцука. Сейчас Кирилла также не будет в составе. Хозяева крайне заинтересованы в победе, чтобы отдалиться от зоны переходных матчей», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Оренбурга» и «Пари НН» состоится сегодня, 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на страницах Liveresult.ru.