Корнеев: «Игроки «Спартака» деградируют при Абаскале»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению Корнеева, решение об отставке 35-летнего испанца созрело давно, однако по каким-то непонятным причинам оно продолжает откладываться. Эксперт считает, что выступлениям «Спартака» мешают частые эксперименты с составом, которые проводит Абаскаль.

«Мы видим молодого тренера, который постоянно экспериментирует в своей лаборатории и пробует разные варианты, который теряет контакт с игроками, а игроки с ним не только не прогрессируют, но и деградируют», — цитирует Корнеева «РБ Спорт».

Напомним, после 23 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, сумев набрать 35 очков. Абаскаль возглавляет «красно-белых» с июня 2022 года.