Форвард «Краснодара» Кордоба оценил шансы команды в борьбе за чемпионство

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопросы после матча 24-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» (1:2).

«Сейчас возможно продолжать бороться с «Зенитом» за чемпионство? Это зависит не от нас. Вы всё видели», — приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Также Кордоба остался недоволен судейством Сергея Иванова. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар».

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.