Ещенко: «Спартак» может рассчитывать только на третье место и Кубок»

Бывший защитник столичного «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с журналистами поделился мнением о перспективах «народной команды» в нынешнем сезоне.

«Если возьмем Кубок, то хотя бы будет какая-то отдушина. Понятно, что хотелось бы выиграть чемпионат, но сейчас остается рассчитывать только на третье место и Кубок. Будем надеяться на это», - передает слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем поединке «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Сочи» со счетом 0:1. После 23 матчей чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице. Кроме того, команда продолжает участвовать в Кубке страны.