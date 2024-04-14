Мостовой: «С деньгами я бы смог сделать «Спартак» чемпионом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, что при наличии хорошего бюджета он бы смог сделать «Спартак» чемпионом.

Эксперт отметил, что московский клуб имеет богатую историю и всегда будет являться топ-командой в России.

«У клуба богатейшая история, в нашей стране это самая популярная команда. Беда в том, что туда попадают посторонние люди. Смог бы я сделать «Спартак» чемпионом? С деньгами — да. «Зенит»же делает как-то с деньгами и Семаком», — цитирует Мостового .

Напомним, на сегодняшний день «Спартак», набравший 35 очков в 23 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последний раз «красно-белые» становились чемпионами в 2017 году.