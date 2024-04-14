Орлов: «Если «Зенит» будет играть в свою силу, его никто не остановит»

«Рано ставить точку в чемпионской гонке. Все-таки на какие-то матчи «Зениту» не хватает мотивации. Но если подопечные Семака продолжат играть в свою силу, их уже никто не остановит», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».