Орлов: «Если «Зенит» будет играть в свою силу, его никто не остановит»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке после гостевой победы петербургского «Зенита» над «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России.
«Рано ставить точку в чемпионской гонке. Все-таки на какие-то матчи «Зениту» не хватает мотивации. Но если подопечные Семака продолжат играть в свою силу, их уже никто не остановит», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».
После 23 проведенных матчей «Зенит» набрал 47 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Петербургский клуб опережает идущий вторым «Краснодар» на четыре очка.
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