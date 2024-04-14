Ещенко: «При Федуне «Спартак» был лучше»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с журналистом сравнил выступления «красно-белых» при Леониде Федуне и без него.

«По результатам все видно. При Федуне были титулы, команда занимала первые, вторые и третьи места. Какие к нему могут быть вопросы? При нем однозначно было лучше», - передает слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

В последнем поединке «красно-белые» на выезде встречались с «Сочи». Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. После этого матча «Спартак» с 35 баллами находится на шестой позиции в таблице чемпионата России.